В Тбилиси выпал первый за зиму снег

В Тбилиси в ночь на среду выпал первый этой зимой снег, на дорогах возникли серьезные заторы, сообщает издание «Грузия Онлайн».

По словам мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, коммунальщики ведут работы по очистке дорог, это может продлиться в течение всего дня.

Мэр отметил, что пробки на дорогах в некоторых частях города образовались из-за того, что многие автомобилисты не сменили покрышки.

«Хочу попросить всех, кто ездит на личном автомобиле и у кого не стоят зимние покрышки, — воздержитесь от поездок, потому что это доставляет определенный дискомфорт общественности», — сказал Каладзе.

Издание также добавляет, что снегопад вызвал проблемы и в регионах страны. На некоторых трассах международного назначения ограничено движение для грузовых автомобилей.