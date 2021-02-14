Баку и Ташкент обсудили вопросы военного сотрудничества

Поприветствовав посла, министр обороны отметил, что двустороннее военное сотрудничество между нашими странами основано на дружественных и братских отношениях.

17 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана Бахромом Ашрафхановым, сообщает Минобороны.

Министр подчеркнул, что сотрудничество в области обороны, как и во всех сферах, успешно развивается в интересах наших стран.

Генерал-полковник Гасанов также проинформировал посла о реформах и достижениях в сфере армейского строительства.

Дипломат, в свою очередь, поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения душ шехидов и исцеления раненым. Посол отметил, что Узбекистан признает территориальную целостность Азербайджана и всегда поддерживал нашу страну во всех вопросах.

Отметив заинтересованность Узбекистана в проведении совместных военных учений и тренингов с Азербайджаном, посол подчеркнул важность проведения обмена опытом в военно-учебных заведениях Азербайджана с участием военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.

В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в области обороны и военного образования.