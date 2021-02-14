Сердар Хусейн Йылдырым у Мадата Гулиева

Министр оборонной промышленности Азербайджана принял делегацию во главе с президентом Космического агентства Турции Сердаром Хусейном Йылдырымом. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены текущие связи между Азербайджаном и Турцией в военно-технической сфере и перспективы будущего сотрудничества.

В ходе встречи Мадат Гулиев довел до сведения гостей, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Ильхама Алиева, который является достойным продолжателем дела общенационального лидера Гейдара Алиева. Министерство было создано в целях поддержания высокого уровня боевой готовности Вооруженных сил Азербайджана.