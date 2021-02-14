Сердар Хусейн Йылдырым у Мадата Гулиева
Министр оборонной промышленности Азербайджана принял делегацию во главе с президентом Космического агентства Турции Сердаром Хусейном Йылдырымом. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены текущие связи между Азербайджаном и Турцией в военно-технической сфере и перспективы будущего сотрудничества.
В ходе встречи Мадат Гулиев довел до сведения гостей, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Ильхама Алиева, который является достойным продолжателем дела общенационального лидера Гейдара Алиева. Министерство было создано в целях поддержания высокого уровня боевой готовности Вооруженных сил Азербайджана.
Министр также рассказал о великой Победе, достигнутой Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, и подчеркнул, что братская Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Мадат Гулиев также отметил личные дружеские отношения президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые вносят свой вклад в развитие отношений между двумя братскими странами.
На встрече, основной целью которой являлись обмен информацией по космическим исследованиям и налаживание взаимных связей, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Сердар Хусейн Йылдырым поблагодарил Мадата Гулиева за встречу, которая прошла в атмосфере взаимопонимания.