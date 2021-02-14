Израильская гражданка, которая была задержана сирийскими пограничниками в Эль-Кунейтре на Голанских высотах, будет обменена на двух сирийцев, находящихся в израильской тюрьме. Об этом сообщило сегодня агентство SANA со ссылкой на правительственные источники.

По его информации, обмен будет произведен в ближайшее время при посредничестве российской стороны. Имя израильтянки агентство не называет, но сообщает, что эта девушка по ошибке зашла на сирийскую территорию в окрестностях города Эль-Кунейтра и была задержана военными.

Отмечается, что сирийцы из числа жителей Голанских высот - Нахаль аль-Макт и Диаб Кахмуз, которые будут освобождены, - "вели борьбу против израильской оккупации".

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказалась комментировать сообщение агентства о предстоящем обмене при посредничестве российской стороны. "У нас нет комментариев", - сказала в ответ на соответствующий запрос собеседница ТАСС.