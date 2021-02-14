Минометные стрельбы в азербайджанской армии фото; видео
По утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год в учебных центрах и на полигонах с расчетами минометных батарей проводятся учебные тренировки с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.
Военнослужащие также выполняют задачи по поражению из минометов целей, расположенных на разных расстояниях.