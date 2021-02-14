500 тысяч манатов от сотрудников Минюста в Фонд возрождения Карабаха

Азербайджанский народ под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержал победу в 44-дневной Отечественной войне, освободив наши исторические земли от армянской оккупации, восстановив территориальную целостность страны. Война осталась позади, для Азербайджана началась новая эра созидания и развития.

Под руководством главы государства ведутся огромные восстановительно-созидательные работы по возрождению наших территорий, материальные и культурные ценности которых на протяжении тридцати лет были разграблены или полностью уничтожены армянскими захватчиками. Особое внимание уделяется восстановлению религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях в рамках важных проектов, претворяемых в жизнь Фондом Гейдара Алиева по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Регулярные визиты президента и первой леди на освобожденные территории стали символом возрождения родных земель, гарантом возвращения жителей на свои исконные земли и высокого душевного подъёма граждан.

В то же время Фонд возрождения Карабаха, созданный Указом Президента от 04.01.2021 года в целях поддержки мер, связанных с возрождением наших освобожденных земель, служит обеспечению современной и достойной жизни, а также безопасного проживания, эффективной деятельности и благополучия для постоянного поселения на этих территориях.

В пресс-службе Министерства юстиции сообщили haqqin.az, что сотрудники органов юстиции и судьи, выражая свою активную гражданскую позицию и солидарность с государством, народом и армией, регулярно перечисляют часть своей зарплаты в Фонд поддержки Вооруженных сил, а также Фонд YAŞAT.

В целях поддержки мер, осуществляемых во имя возрождения наших освобожденных земель, работники юстиции и судьи приняли решение перечислить 500 тысяч манатов из своей заработной платы в Фонд возрождения Карабаха.

Народ Азербайджана, в том числе сотрудники юстиции и судов, твёрдо убеждены, что под мудрым руководством президента страны наши родные земли будут возрождены и в скором времени туда вернется жизнь.