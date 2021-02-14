Депутат ушел из партии из-за визита в ночной клуб

Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии Такаки Сирасука решил покинуть ряды партии из-за сообщения о позднем отдыхе в дорогом баре в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Депутат нижней палаты парламента принес извинения за свой визит в закрытый ночной клуб, несмотря на объявленное правительством страны чрезвычайное положение, в рамках которого жителей просят не посещать после 20:00 места, где подают еду.

Сирасука пояснил, что останется депутатом, но принимать участие в следующих выборах не будет.