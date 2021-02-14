19:25

12 февраля в Ереване осквернили мемориал памяти жертв Холокоста – уже в третий раз за последние месяцы. Помимо этого, вандалы залили красной краской также мемориальный камень у Аллеи дружбы Армении и Израиля в парке «Ахтанак». В последний раз подобный акт вандализма был в Армении больше десяти лет назад. Об этом пишет Вячеслав Лихачев для израильского русскоязычного портала «Детали». «Армения почти 30 лет культивировала упоение от победы в первой карабахской войне, пребывая в полной иллюзии собственной несокрушимости. Потому так сильны теперь боль и шок от катастрофического поражения осенью прошлого года – для общества оно оказалось совершенно неожиданным», - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что в Ереване долго игнорировали несопоставимость возможностей армянской и азербайджанской армий – хотя экономические и демографические показатели Азербайджана, богатевшего с конца 1990-х годов от продаж нефти и газа, значительно опережали армянские. «Дошло до того, что азербайджанские расходы на армию в последние годы превышали армянский госбюджет в целом. Но армяне продолжали тешить себя мыслью, что их контроль над территориями, полученными в результате победоносной первой карабахской войны, навсегда. Высокий боевой дух и моральная правота, с точки зрения армян, гарантировали им контроль над «Арцахом», как они называют Нагорный Карабах», - пишет автор. Вячеслав Лихачев подчеркивает, что, будучи не в состоянии принять и признать полную военную, технологическую, а во многом еще и управленческую несостоятельность собственного государства в противостоянии с сильным, богатым и развитым противником, армянское общество сегодня интенсивно ищет внутренних и внешних врагов. Успокоительные объяснения причин сокрушительного поражения оно находит, в первую очередь, во внешнем вмешательстве. Активно культивируется также идея предательства в кругах политической элиты.

«Высокотехнологическое оружие, поставляемое Израилем Азербайджану, многие армяне сочли одной из основных причин своего поражения в войне. Это психологически облегчает обществу принять сам факт проигрыша: якобы только приобретенная коварным врагом израильская «вундервафля» могла сломить героическую оборону Карабаха мужественными армянскими воинами! Президент непризнанной «республики» прямо заявил, что в «геноциде армян» в регионе, как он называет последствия войны, виноват Израиль. Именно этот контекст обусловил рост антисемитских настроений в стране. А на местную еврейскую общину, как это часто бывает, в Армении смотрят через призму внешней политики», - говорится в статье. Автор отмечает, что международные социологические исследования в последние годы фиксировали довольно высокий, по сравнению с соседями, уровень распространения антисемитизма в армянском обществе. Согласно опросу Pew Research Center от 2018 года, в Армении 32 процента респондентов сказали, что не хотели бы иметь евреев своими соседями. Это самый высокий показатель среди 18 государств, в которых проводилось исследование. Несколькими годами раньше Антидиффамационная лига в своем всемирном опросе также зафиксировала относительно высокий уровень распространения антисемитских настроений в Армении. Условная доля антисемитов в обществе, которую определили эксперты АДЛ, составила в этой стране 58 процентов. «Впрочем, методологию исследований критиковали, а армянские евреи заверяли, что не ощущают проблем. Однако в последние годы из-за военно-технологического сотрудничества Израиля с Азербайджаном ситуация очевидно ухудшилась. Раньше антисемитские настроения носили здесь латентный характер. Претензии к общине сводились к часто повторяемому вопросу «Почему Израиль не признал геноцид армянского народа?». Об этом говорит, среди прочего, сам факт открытия в Ереване единственного во всем регионе, не пережившем ужасов нацистской оккупации, мемориала памяти жертв Холокоста. Со своей стороны, представители еврейской общины демонстрировали искренний патриотизм и прикладывали значительные усилия для формирования позитивной атмосферы. Однако сейчас фрустрация на фоне войны создала благоприятный эмоциональный фон для выплеска негативных чувств», - пишет Вячеслав Лихачев.

Он подчеркивает, что уже на следующий день после начала боевых действий в сентябре прошлого года памятник жертвам Холокоста был осквернен в первый раз. Несколькими днями позже была предпринята попытка поджечь его зажигательной смесью. А в последнем акте вандализма претензии к евреям были сформулированы максимально четко: на мемориале памяти жертв Холокоста антисемиты написали «ваши руки в крови», а на камне в парке «Ахтанак» – названия вооружений, которое Израиль поставлял Азербайджану. «Сегодня представители еврейской общины говорят, что чувствуют напряженность вокруг себя. Офисное помещение еврейской общины Армении и здание ереванской синагоги с помощью Всемирного еврейского конгресса были оборудованы системами видеонаблюдения и «тревожной кнопкой». На всякий случай…», - говорится в статье. Автор задается вопросом: почему в армянском обществе так активно ищут внутреннего врага? Он отмечает, что это можно понять в контексте политических процессов, проходящих тут в последние годы. «В 2018 году массовые протесты привели к власти в Армении правительство Никола Пашиняна, настроенное провести демократические преобразования. Гражданское общество активно включилось в процесс реформ, воодушевившись надеждами на эффективную борьбу с коррупцией, с которой ассоциировался и режим предыдущего главы государства Сержа Саргсяна, и его предшественника Роберта Кочаряна», - говорится в статье. Автор отмечает, что поражение в войне изменило все. В действующем правительстве разочаровались (хотя иногда по разным причинам) и подавляющее большинство населения, и представители гражданского общества, и политические активисты. Подписание Пашиняном «ноябрьского соглашения», положившего конец активной фазе боевых действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, сочтено капитуляцией. В статье говорится, что в первые недели после этого казалось, что правительство обречено. Сегодня вероятность скорого ухода Пашиняна несколько снизилась, но премьер-министр сознает, что правительство теряет законность в глазах населения. Однако особой мотивации для добровольной отставки у него нет. Несмотря на разочарование масс, его власть сохраняется благодаря двум основным факторам.

Во-первых, в Армении юридически сложно отстранить действующего главу государства. Досрочные выборы возможны либо если премьер добровольно ушел в отставку, а парламент дважды не смог утвердить кандидатуру его сменщика; либо в результате изменения действующего законодательства. Но проправительственная фракция «Мой шаг» контролирует большинство в парламенте, и действующие депутаты, поддерживающие Пашиняна, разумеется, не заинтересованы в досрочных выборах – шансы переизбраться есть далеко не у всех. Поэтому недавно, после политических консультаций, эта фракция заявила, что у общества «нет спроса на проведение досрочных парламентских выборов». Во-вторых, сейчас там нет другой оппозиции, кроме «бывших» – однако большинство армян не считает их возвращение к власти приемлемым вариантом выхода из политического кризиса. Таким образом, если главной проблемой оппозиции является характер самой оппозиции, то основной проблемой правящей партии является отсутствие сильных лидеров, кроме самого Никола Пашиняна. А для него речь идет не только о политическом выживании, но о свободе и дальнейшей судьбе, что и заставляет его держаться за власть. «В то же время и среди экспертов, и в народе преобладает мнение, что кандидатура будущего премьер-министра будет согласовываться в Москве, а голосование станет формальностью. Уверенность в том, что следующий лидер страны должен удовлетворять Кремль, буквально доминирует в обществе. Ведь раз все уверились, что победа Азербайджана была обусловлена исключительно (или преимущественно) внешней поддержкой, то, соответственно, и Армения может выстоять только с помощью России. Потребность в защите со стороны Москвы даже интерпретируется в терминах более тесной официальной политической интеграции (вплоть до объединения).