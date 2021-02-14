Саудовская Аравия собралась увеличить нефтедобычу

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, приводит Интерфакс слова советников.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что Саудовская Аравия уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Источники Dow Jones отмечают, что планы страны могут измениться, если изменятся условия на рынке, и представители Саудовской Аравии еще не сообщали о своих намерениях государствам ОПЕК.