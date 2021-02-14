В США снесли отель Трампа

Казино в высотке бывшего президента США Дональда Трампа открыли в Атлантик-Сити в 1984 году. С того момента в здании не раз проводили громкие боксерские поединки.

По данным The Guardian, Трамп разорвал большинство связей с Атлантик-Сити в 2009 году. После этого он лишь получал 10% от доходов трех казино в городе за использование своего имени.

Как передает телеканал "Россия 24", с Дональдом Трампом данное решение не связано – казино закрыли еще в 2014 году, тогда же и решили снести.