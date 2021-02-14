В США снесли отель Трампа
В американском Атлантик-Сити снесли 39-этажный небоскреб Trump Plaza, где располагались казино и отель, пишет российский телеканал «360».
Казино в высотке бывшего президента США Дональда Трампа открыли в Атлантик-Сити в 1984 году. С того момента в здании не раз проводили громкие боксерские поединки.
По данным The Guardian, Трамп разорвал большинство связей с Атлантик-Сити в 2009 году. После этого он лишь получал 10% от доходов трех казино в городе за использование своего имени.
Как передает телеканал "Россия 24", с Дональдом Трампом данное решение не связано – казино закрыли еще в 2014 году, тогда же и решили снести.