США выделят ВОЗ $200 миллионов

Вашингтон выделит свыше $200 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца месяца, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Сегодня я рад подтвердить, что к концу этого месяца США намерены выплатить более $200 млн", - сказал Блинкен на заседании СБ ООН, говоря о ВОЗ, его цитирует Интерфакс.

"Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ", - добавил Блинкен, отметив, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.