Масштабная спецоперация во Франции: арестованы 15 «воров в законе» из Грузии

Французская Le Monde пишет, что уголовный розыск провел масштабную операцию. После почти двух лет следствия прокурор Ренна Филипп Астрюк заявил о ликвидации «организованной преступной группы», которая действовала на западе Франции. 15 членов «русскоязычной» грузинской мафии, так называемых «воров в законе», задержали по обвинению в краже и отмывании денег в рамках ОПГ.

В их числе фигурирует «вор», то есть глава организации, «мужчина 58 лет, который был посвящен в начале 1990-х годов, проживал в Ла-Рош-сюр-Йон и контролировал четыре группы лиц на западе Франции, от Бретани до Новой Аквитании». Десять человек (в том числе и он) были отправлены в СИЗО, еще с пяти взята подписка о невыезде.

Всего 9 и 10 февраля были задержаны 27 предполагаемых членов преступной организации на территории четырех департаментов (Жиронда, Иль-э-Вилен, Морибан, Де-Севр) усилиями нескольких ведомств, в том числе Центрального управления по борьбе с организованной преступностью (OCLCO) и полицейского спецподразделения RAID «в координации с грузинской полицией».

«По итогам обыска было конфисковано множество предметов одежды, инструментов, бутылок спиртного, духов и изделий из кожи, — уточнил прокурор Ренна. — Кроме того, было изъято около 280 блоков сигарет, алюминиевые пакеты, которые используются для магазинных краж, эндоскоп и новые ключи от автомобилей Peugeot, применяемые для угона. Были обнаружены обрез и несколько патронов, бронежилет и бутафорский пистолет. Изъято пять автомобилей, большое число драгоценностей и 53 500 евро наличными».

Операция была проведена в рамках следствия, которое начали в апреле 2019 года в Межрегиональном специализированном управлении прокуратуры (JIRS) Ренна по подозрению в организованной преступной деятельности. Толчком для него стало покушение на уроженца Грузии в квартале Морепа 20 марта 2019 года.