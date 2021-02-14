Бывший топ-менеджер Goldman Sachs возглавил BBC

Ричард Шарп, занимавший ранее высокие руководящие посты в банке Goldman Sachs, стал новым главой британской телерадиовещательной корпорации BBC на предстоящие четыре года. Об этом говорится в заявлении Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства.

"Ричард Шарп был назначен председателем совета директоров на четыре года с 16 февраля 2021 года по 15 февраля 2025 года", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В нем указывается, что соответствующее решение было принято, учитывая внушительный опыт работы 65-летнего Шарпа в финансовом секторе.

Газета The Guardian пишет, что новый глава BBC является крупным донором правящей Консервативной партии. Более того, он был советником премьер-министра Бориса Джонсона в его бытность мэром Лондона (2008-2016), а также оказывал консультативные услуги нынешнему министру финансов королевства Риши Сунаку.