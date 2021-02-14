Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась сегодня с находящейся в Баку делегацией во главе с председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского совета Ирана Муджтабой Зуннури. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе парламента.

Приветствуя гостей, спикер Милли Меджлиса сказала, что «Азербайджан и Иран - дружественные и братские страны. Наши общие исторические, культурные и религиозные ценности создают хорошую основу для развития отношений на основе взаимопонимания. Я верю, что наши отношения на этой прочной основе в будущем еще более расширятся. Углубление всестороннего сотрудничества с Ираном служит общим интересам наших народов».

Хорошие отношения между высшими законодательными органами Азербайджана и Ирана находят отражение в формате двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Спикер также отметила большие заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в том, что отношения двух стран достигли такого уровня. Эту политику и сегодня успешно проводит президент Ильхам Алиев . Взаимные визиты глав двух государств, переговоры, подписанные между странами документы сыграли ключевую роль в выведении азербайджано-иранских отношений на сегодняшний уровень. Последовательный характер политического диалога положительно сказывается на экономической, гуманитарной и культурной сферах. Работа совместной Межгосударственной комиссии, бизнес-форумы и двусторонние встречи создают условия для увеличения товарооборота.

Председатель Милли Меджлиса высоко оценила деятельность групп дружбы в парламентах двух стран. Было отмечено, что интенсификация контактов между этими группами, встречи на многосторонней основе в рамках международных парламентских организаций важны с точки зрения достижения общих целей.

Сахиба Гафарова также высоко оценила поддержку Ираном правого дела Азербайджана в ходе 44-дневной войны и поблагодарила иранский народ и государство от своего имени и от имени парламента Азербайджана за постоянную защиту территориальной целостности Азербайджана. Было заявлено, что зверства, совершенные армянскими оккупантами на освобожденных территориях Азербайджана, их действия в отношении религиозных памятников являются бесчеловечным вандализмом. Это моральный террор против не только Азербайджана, но и против всего мусульманского мира.

Спикер добавила, что еще одним доказательством армянского вандализма стал Ходжалинский геноцид, 29-я годовщина которого будет отмечаться в ближайшие дни. Она также отметила, что парламенты некоторых стран признали Ходжалинскую трагедию геноцидом.

Поблагодарив за теплый прием, Муджтаба Зуннури выразил удовлетворение встречами, проведенными в ходе визита в Азербайджан. Он отметил, что его страна заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном в самых различных сферах жизни.

«Во время Отечественной войны, которую Азербайджан вел в Нагорном Карабахе, сердца граждан Ирана бились вместе с Азербайджаном. Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана и его правое дело. Это подтверждают заявления, сделанные на разных уровнях в ходе 44-дневной военной операции», — сказал Зуннури.

Гость выразил желание иранской стороны активно участвовать в разминировании освобожденных от армянской оккупации территорий, работах по восстановлению и реконструкции религиозных памятников. Было отмечено, что его страна также намерена внести достойный вклад в возрождение Карабаха.