В Турции смягчат коронавирусные ограничения

Ограничения по COVID-19 будут смягчаться в Турции, начиная с марта, в зависимости от эпидемиологической обстановки на местах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"С учетом динамики борьбы с коронавирусом и наших успехов в начале марта мы начинаем постепенное снятие ограничений. Мы разделим регионы на четыре категории - высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре, его цитирует РИА Новости.

Эрдоган добавил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.

По словам президента, в Турции от COVID-19 уже привились более 5,5 млн человек.