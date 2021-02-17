Молодые добровольцы инфицируются COVID, чтобы помочь ученым изучить болезнь

В программе, которая стартует в ближайшие недели, будут участвовать 90 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Их будут заражать вирусом в контролируемой и безопасной среде, а медики будут постоянно мониторить их здоровье.

Молодые здоровые люди смогут добровольно инфицироваться штаммами коронавируса в рамках тестирования вакцин и методов лечения от COVID-19. Первые подобные испытания одобрены в Британии. Об этом пишет Русская служба BBC.

Испытания позволят рассчитать минимальную дозу вируса, способную вызвать заражение, а также исследовать реакцию иммунной системы. Все это улучшит знания врачей о коронавирусе и его влиянии на здоровье, что, в свою очередь, повлияет на разработку вакцин и методов лечения, отмечает BBC.

Все добровольцы будут проходить проверку, чтобы удостовериться, что они здоровы и не переболели коронавирусом ранее. Им введут штамм вируса через нос, после чего они проведут 14 дней в карантинном госпитале под чутким наблюдением медицинской бригады.

Волонтерам будет выплачена компенсация в размере 4,5 тысячи фунтов в год, в которую будут включены и тесты после испытаний.

В начале для заражения добровольцев в рамках испытаний будет применяться первая версия вируса, которая распространялась в стране с начала пандемии в марте прошлого года: она не представляет серьезной угрозы для здоровых взрослых людей.

Со временем добровольцам предлагается ставить одобренные вакцины, после чего вводить им новые штаммы вируса, что поможет ученым разработать более эффективные прививки. Однако этому этапу испытаний пока не был дан зеленый свет.