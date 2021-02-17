Минюст США обвиняет: северокорейские хакеры украли $1,3 млрд

Министерство юстиции США, выполняющее также функции генпрокуратуры страны, предъявило обвинения трем хакерам из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в результате которой было украдено более $1,3 млрд, в том числе в криптовалюте. Об этом заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

"Мы продолжаем проливать свет на проводимую КНДР глобальную преступную кампанию. Подобные обвинения в адрес государств - важный шаг в выявлении проблемы, ее озвучивании в строгом юридическом формате и достижении международного консенсуса", - приводит ТАСС слова Демерса.

По его версии, обвиняемые работают на военную разведку КНДР.

Обвинения были предъявлены в рамках начатого еще в 2018 году судебного процесса в штате Калифорния. Тогда Минюст предъявил обвинения во взломе в 2014 году серверов американской кинокомпании Sony Pictures одному из трех хакеров.