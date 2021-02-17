Морское агентство предупреждает...

В Национальный центр дистанционного распознавания и отслеживания судов Государственного морского агентства поступило предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении.

В сообщении агентства говорится, что в акватории Каспийского моря с вечера 17 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 28-30 м/с, а также понижение температуры до 0 градусов. Высота волн прогнозируется до 5-7 метров.

С момента поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства судовладельцы, капитаны, инспекторы контроля портов были проинструктированы о реализации соответствующих мер и усилении службы. Судам, стоящим на якоре и находящимся в движении, передана информация, даны соответствующие инструкции. В соответствии с погодными условиями обеспечена безопасная стоянка судов в якорных укрытиях.