Судью из Турции назвали одним из лучших рефери XXI века
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила список лучших арбитров за период с 2001 по 2020 годы. Первое место в списке, ежегодно определяемом голосованием жюри IFFHS, со 140 очками занял немец Феликс Брых.
Турецкий футбольный судья международной категории Джюнейт Чакыр, отстав всего на один балл, выбран вторым лучшим рефери XXI века, сообщает TRT Haber. Британец Говард Уэбб со 137 очками третьим.
Итальянец Пьерлуиджи Коллина, который шесть раз подряд признавался лучшим рефери в 1998-2003 годах, занял 11-е место с 94 очками.