Сильное землетрясение в Иране: есть пострадавшие
Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 5,4 в центральной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 149 км к юго-востоку от города Шехре-Корд. Очаг залегал на глубине 10 км.
Агентство Tasnim указало, что магнитуда землетрясения составила 5,6. Как сообщает Tasnim со ссылкой на чрезвычайные службы, не менее 10 человек пострадали в результате землетрясения. По данным агентства, в городах Ясудж и Сисехт есть разрушения, в пострадавших районах перекрыты некоторые дороги, наблюдаются сбои в водо- и энергоснабжении. На место направлены машины скорой помощи.