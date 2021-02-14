Fin-796H: в Финляндии новая мутация коронавируса

Мутация была выявлена финской лабораторией Vita Laboratoriot в Южной Финляндии. Штамм получил название Fin-796H. По словам медиков, в его составе присутствуют мутации, встречающиеся также в британском и южноафриканском штаммах.

"Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно", - говорит доцент Тару Мери из Vita Laboratoriot, его цитирует ТАСС.

Также у медиков пока нет информации о том, где развилась эта мутация, однако вероятно, что это произошло за пределами Финляндии, поскольку в стране количество случаев заражения коронавирусом ниже, чем в других государствах, полагают в лаборатории.