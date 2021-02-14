Расследование в связи с ракетным обстрелом в Ираке продолжается, ответственных за него ждут последствия. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Расследование, конечно, продолжается. ...Мы продвигаемся максимально быстро, зная, что безопасность ...американских госслужащих и американских граждан, безопасность наших объектов - это главный приоритет для нас. ...Конечно, мы не собираемся заранее анонсировать наш ответ, но справедливо будет сказать, что любую стоящую за этим нападением группу ждут последствия", - сообщил Прайс, подчеркнув: "Любой ответ с нашей стороны будет готовиться в тесной координации с властями Ирака, а также с нашими партнерами по коалиции".

Вечером в понедельник район аэропорта Эрбиля в Ираке, где находится военная база, которую используют американские военные, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате удара погибли гражданский служащий и военнослужащий США, несколько американских специалистов пострадали.