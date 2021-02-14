$281 трлн: пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран

Из-за коронавируса госдолг всех стран увеличился на $24 трлн за последний год, до рекордных $281 трлн, это 355% мирового ВВП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование вашингтонского Института международных финансов.

По оценкам экспертов, на разработанные властями разных стран программы государственной поддержки их экономики пришлось около $12 трлн госдолга, на международные компании - $5,4 трлн, банки - $3,9 трлн и домохозяйства - $2,6 трлн.

Кроме того, отмечается в докладе, за прошлый год рост госдолга всех стран оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом. Такие данные, продолжили специалисты, выше темпов роста госдолга во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда максимальное значение этого показателя составило 15 п. п.

Ожидается, что в этом году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится еще на $10 трлн. Кроме того, как отметили авторы работы, властям в этот раз будет сложнее справиться с ростом госдолга, чем после мирового финансового кризиса.