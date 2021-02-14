Сотрудники BP в Азербайджане могут получить акции компании

Более 60 тысяч работников компании British Petroleum (BP) в 66 разных странах получат акции компании в целях улучшения качества работы, сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора BP Бернарда Луни.

По словам представителя компании, Луни, вступивший в должность год назад, провел в прошлый вторник собрание, на котором объявил, что все сотрудники получат акции, что стало первой такой программой в истории BP.

"Будь вы бариста компании в Новой Зеландии, инженером по бурению в Азербайджане, клерком по насосам в Южной Африке или аналитиком в Индии - более 60 000 человек в 66 разных странах получат долю в акциях BP", - сказал Луни.

Представитель компании заявил, что сотрудники не смогут продать акции раньше 2025 года.

Reuters также пишет о планах Бернарда Луни перейти на возобновляемые источники энергии.