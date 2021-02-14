Трамп появился в эфире, чтобы почтить память культового ведущего

45-й президент США Дональд Трамп в эфире Fox News выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо. Он впервые нарушил молчание после ухода с должности главы государства, передает The Hill.

Журналист The New York Times Майкл Гринбаум сообщил в Twitter, что Fox News возьмет интервью у Трампа.

«Вокруг не так много легенд, но он (Раш Лимбо) — легенда. ...Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны», — сказал Трамп в эфире Fox News. Он сообщил, что разговаривал с радиоведущим три-четыре дня назад.

Раш Лимбо умер в возрасте 70 лет после борьбы с раком легких. Он был одной из самых влиятельных медиафигур в истории США. В программах отстаивал интересы консервативно настроенных слоев населения. Дональд Трамп в 2020 году наградил ведущего Президентской медалью свободы.