Байден и Нетаньяху «договорились продолжить диалог и работать вместе»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом продвижение мирных соглашений, Иран, региональные вызовы, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Нетаньяху сегодня вечером (среда, 17 февраля) разговаривал с президентом США Джо Байденом. Беседа была очень теплой и дружеской и продолжалась около часа», - цитирует ТАСС сообщение.

«Байден и Нетаньяху обсудили будущее продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы и договорились продолжить диалог» и «работать вместе, чтобы продолжать укрепление прочного альянса между Израилем и США», добавили в канцелярии. Президент США и премьер Израиля обсудили вакцинацию от коронавируса и борьбу с пандемией, указывается также в заявлении.

Газета The Times of Israel отмечает, что это был первый разговор израильского премьера с Байденом с момента его вступления в должность президента США.