Личным составом роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента выполнены работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Красный Базар Ходжавендского района. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

В ходе разминирования российскими саперами были обезврежены около 400 взрывоопасных предметов, среди которых 122-мм осколочно-фугасные артиллерийские снаряды и кумулятивные танковые боеприпасы.

Обнаруженные взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожались на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 419 га территории, 443 км дорог, 1 361 домостроение, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 453 взрывоопасных предмета.