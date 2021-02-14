Минтруда о росте пенсий и пособий в Азербайджане

Предпринимаемые шаги по повышению благосостояния населения в нашей стране, проведенные реформы привели к значительному увеличению динамики каждого вида выплат на социальное обеспечение. Эта положительная тенденция наблюдалась в социальной сфере в 2018-2020 годах, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

За этот период минимальный размер пенсий увеличился на 82% до 200 манатов, а среднемесячная повысилась на 43% до 298 манатов. В частности, среднемесячный размер пенсий по старости увеличился на 40% до 328 манатов, по инвалидности поднялась на 49% до 261 манат, а пенсия по потере кормильца на 46% до 240 манатов.

Темпы роста отразились на выплатах и пенсиях, а также адресной социальной помощи. За последние три года среднемесячный размер пособий увеличился на 95%, максимальный - на 65%, составив 119 манатов и 150 манатов соответственно. Максимальная сумма пенсий увеличилась на 54%, с 1300 до 2000 манатов.

Среднемесячный размер адресной государственной социальной помощи на семью увеличился на 61% до 240 манатов. Рост основан на увеличении критерия потребности из года в год. Он повышен со 116 до 160 манатов в 2018-2020 годах, увеличившись на 38%. Минимальный прожиточный уровень жизни за последние три года вырос на 23%, со 155 до 190 манатов.

Динамика роста приводит к увеличению средств, выделяемых на эти выплаты. Так, в 2018-2020 годах ежегодные средства, выделяемые на пенсии, увеличились на 36% или на 1 миллиард 188 миллионов до 4 миллиардов 477 миллионов манатов, годовые средства, выделяемые на пособия, увеличиваются на 120% до 613 миллионов манатов, на пенсии поднимутся на 3,5 процента, достигнув 326 миллионов манатов.