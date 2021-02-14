Бежавшего из Азербайджана преступника поймали в Македонии
Вечером 15 февраля в столице Северной Македонии Скопье сотрудники правоохранительных органов Департамента международного полицейского сотрудничества МВД страны задержали 47-летнего гражданина Азербайджана, объявленного Баку в международный розыск по линии Интерпола, сообщает македонское издание Nezavisen.mk.
Согласно информации издания, Интерпол выдал международный ордер на арест 47-летнего В.А., которому грозит 12 лет лишения свободы по предъявленным ему обвинениям. Македонская сторона на раскрывает, какие конкретно обвинения предъявлены азербайджанцу.
Департамент международного полицейского сотрудничества Республики Северная Македония заявил, что продолжит деятельность по розыску и поимке беглых преступников в сотрудничестве с полицией других стран.