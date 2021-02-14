«Азеригаз» обеспечивает беспрерывную подачу газа

Погода в стране со вчерашнего дня кардинально изменилась. Особенно морозная погода наблюдается в горных районах. Сотрудники ПО «Азеригаз» стараются, чтобы подача газа была беспрерывной. Как передает haqqin.az, об этом говорится в сообщении на странице ПО «Азеригаз» в Facebook.

«Некоторые короткие перерывы в подаче газа были вызваны не зависящими от нас авариями. В целом объем газа, поставляемого в сеть, увеличивается. Только 17 февраля населением было получено около 32 миллионов кубометров газа. Прирост по сравнению с аналогичным днем прошлого года составил 2,6 миллиона кубометров. Значит есть спрос, и это означает рост потребления. Наш долг заранее информировать наших абонентов.

Уважаемые абоненты, при возникновении проблем с газоснабжением, пишите в колл-центр 104/185, (+99477) 3 104 104 по номеру Whatsapp или на официальную страницу объединения в Facebook», - отмечается в сообщении ПО «Азеригаз».