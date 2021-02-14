В Германии заявили: "Северный поток-2" Вашингтона не касается

Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль отверг критику США по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Как сообщает Дойче велле, данное заявление прозвучало накануне выступления президента США Джо Байдена на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности.

"С точки зрения европейского суверенитета, это вообще не касается США. Я считаю, что это решение европейское - со всеми шансами и рисками. Отнюдь не американское", - заявил Габриэль в интервью газете Die Welt, подчеркнув, что данный проект осуществляется в соответствии с европейскими правилами и законами.

Габриэль, возглавляющий НПО "Атлантический мост", созданное для укрепления отношений между США и ФРГ во всех сферах, напомнил, что администрация нового американского президента Джо Байдена совсем недавно остановила строительство газопровода Keystone XL из Канады и теперь все больше делает ставку на экологически вредную добычу сланцевого газа.

США пытаются сорвать строительство "Северного потока-2", ссылаясь на то, что новый газопровод только усилит зависимость Германии и Европы от России в сфере газовых поставок, пишет DW. Эту позицию поддерживает и ряд европейских стран. В то же время сторонники газопровода заявляют, что США попросту хотят продавать в Европу собственный сжиженный газ, который будет дороже российского.