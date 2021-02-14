В Баку арестована директор туркомпании
В Баку арестована директор туристической компании ООО Аvangard Travel Егяна Нагиева, совершившая мошенничество на два миллиона манатов, сообщает Qafqazinfo.
Вместе со своим мужем Адалятом Нагиевым, который является учредителем этой компании, они выдавали себя за лиц, долгое время работающих в туристической отрасли, и давали гражданам ложные обещания по организации совместной бизнес-деятельности, от которой они получат высокий доход.
Отмечается, что на основании поступивших в правоохранительные органы обращений о получении Е.Нагиевой от граждан обманным путем денежных средств под предлогом организации туров в зарубежные страны, в отношении женщины и ее мужа было возбуждено уголовное дело.