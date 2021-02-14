Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свой Чершенбе»

Согласно древним поверьям, Вселенная состоит из четырех элементов - воды, огня, ветра и земли. Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, запускает кредитную кампанию, связанную с четырьмя элементами Новрузовских вторников, под названием «Выбери свой Чершенбе!»

В рамках акции, которая продлится до 5 апреля, клиенты, обратившиеся в банк, смогут получить 4 разных кредитных пакета со скидкой и бесплатно:

ПАКЕТ «ВОДА»: 1) Скидка 2% на проценты по кредиту; 2) Продление срока кредита на 6 месяцев; 3) Пластиковая карта Visa Gold в подарок

ПАКЕТ «ОГОНЬ»: 1) Комиссия 0%; 2) Продление срока кредита на 6 месяцев; 3) Mastercard PayPass в подарок

ПАКЕТ «ВЕТЕР»: 1) Комиссия 0%; 2) 3-месячный льготный период; 3) Пластиковая карта Visa Gold в подарок

ПАКЕТ «ЗЕМЛЯ»: 1) Скидка 2% на проценты по кредиту; 2) 3-месячный льготный период; 3) Mastercard PayPass в подарок

Отметим что, в рамках кампании, клиенты получат возможность взят потребительский кредит на сумму до 30 тысяч манатов с максимальным сроком до 48 месяцев со ставкой от 15% годовых и без поручителя.

Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте, фейсбук-странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.