Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 12:00

После победы Азербайджана в стремительной Второй карабахской войне все внимание мировой общественности оказалось приковано к беспилотным летальным аппаратам. Понятно, что беспилотники использовали и в других конфликтах, но нигде столь широко, активно и эффективно, как их применяли Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе. Военные эксперты, министерства обороны различных стран, особенно крупных и богатых, задумались об увеличении парка дронов в своих армиях.

За чашкой кофе уничтожаются воинские подразделения Создатель турецкого беспилотника Сельчук Байрактар стал мировой звездой и национальным героем Турции и Азербайджана, а дроны как новое оружие оцениваются сегодня примерно так же, как стрелковое оружие испанцев в борьбе против инков и ацтеков, воевавших исключительно луками и копьями. Появление дронов – это черта нашего времени, эпохи искусственного интеллекта, заводских цехов, где людей заменяет техника, беспилотных автомобилей и самонаводящихся ракет. Понятно, что в случае с дронами мотивация совсем другого уровня. Эти замечательные изящные машинки, воюющие вместо человека, - смертоносное оружие, которое управляется джойстиком из офиса в сотнях километров от места события. Сотрудники этих офисов ходят на работу, пьют кофе во время перерыва, обсуждают друг с другом семейные проблемы и модные фильмы, а параллельно, играючи, уничтожают целые воинские подразделения.. Все это, безусловно, хорошо, но в рассуждениях о высокой технике, искусственном интеллекте и беспилотниках, как правило, упускается одна существенная деталь - никакой искусственный интеллект, никакая умная машина, в том числе и беспилотник, не могут заменить самого главного – человека. Именно вокруг него вращается земля, и заменить его не могут даже самые высокие технологии. Упростить выполнение задачи – это да, сделать жизнь более комфортной – несомненно, но заменить – исключено. Перенос акцента на технику в любой войне – несправедливость по отношению к главному действующему лицу – его величеству Солдату. Победа в любой войне в конечном итоге куется на земле. Можно сколько угодно стрелять высокоточным оружием, бомбить вражеские позиции с дронов, но приходит время, и в дело вступает простой человек с автоматом в руке. Военная техника развивается, растет, в течение десятилетий пройдя путь от примитивных пушек с каменными ядрами до ракет с космическим наведением. Но основное оружие любой войны – простой автомат – остается практически неизменным.

И нет средства, которое может заменить главное действующее лицо на любой войне, – простого пехотинца. Принять это в наше время нелегко – в глазах многих людей войны превратились в эдакую гламурную спецоперацию, во время которой люди в основном сидят в офисах и штабах, кровь не льется, а победитель заходит на поверженную территорию в белых перчатках. Побеждают не беспилотники, а мотивация солдата Увы, в реальности, война ХХI века по сути мало чем отличается от любой войны после главного революционного изобретения – автоматического оружия. Она везде пахнет гарью, порохом и, прошу прощения, туалетом, а солдаты выглядят совсем не так приглаженно и красиво, как на параде. Война, которая сегодня со стороны кажется компьютерной стрелялкой, в реальной жизни такая же ужасная, как и в прошлом веке, а романтизм улетучивается по мере приближения к линии фронта. Те, кто надеется решить все проблемы с помощью техники, чистыми руками и без лишних жертв, – пребывают в иллюзиях: высокотехнологичные армии порой вынуждены были уходить из стран, где местные деревенские жители с автоматами в руках атаковали вооруженных до зубов военных. Видимо, сельчане просто не знали о том, что в наше время все решает техника. Американцы недавно просто-таки бежали из Ирака, несмотря на имевшиеся у них беспилотники и самонаводящиеся высокоточные ракеты. Все начиналось очень красиво: с ракетных пусков с авианосцев, снарядов, летящих прямо в цель, и все это называлось - операция «Шок и трепет». А потом началась другая, настоящая война, которую по ТВ не показывали, та, которая шла на земле, среди пыли, грязи и руин городов. Там, где технологии бессильны и в конечном итоге воюют автомат против автомата.

Американцы в Ираке проиграли не потому, что у них не хватило дронов, а потому, что американский солдат не имел мотивации к войне – ведь все очень быстро поняли, что никакого оружия массового поражения у Хуссейна нет, что, будучи крайне несимпатичным тираном, он, тем не менее, к атаке на Башни-близнецы причастен не был. В мире можно найти десятки войн, когда ни техника, ни ультрасовременное оружие не помогали там, где простой как две копейки пехотинец не был достаточно мотивирован для войны в чужих краях. Афганистан, Алжир, Вьетнам, Ирак… Как в мирных условиях в промышленности, при всем богатстве технологий, в конечном итоге все упирается в человека, так и в войне – побеждают не беспилотники. Так что акцент на дроны, который упорно делается в отношении Карабахской войны, искажает реальность. Армения была похожа на Азербайджан 1993 года Любую войну выигрывает прежде всего пехотинец. Так было, есть и будет. Техника может помочь, но не может заменить. При наличии морального духа противника дрон может временно загнать его в блиндаж, но рано или поздно, после завершения артиллерийской и авиационной подготовки, вперед идти придется пехотинцам… Никакого иного способа ведения войны в мире пока еще никто не придумал… В победе Азербайджана в Карабахской войне беспилотники – лишь один, пусть даже важный фактор, и постоянно выдвигать вперед дроны - это принижение роли главного победителя, того, кто на земле с автоматом. Это вообще-то может породить неверные ожидания у других: раз дроны гарантируют победу – то какая проблема? Не одна страна сегодня может позволить себе пару сотен беспилотников. А правда в том, что Азербайджан победил в Отечественной войне благодаря синергии различных факторов – военных, политических, экономических.