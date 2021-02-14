Вашингтон и «Ансар Аллах» теперь в одной упряжке актуальный комментарий
США исключили движение «Ансар Аллах» (хуситов) из списка террористических организаций. Кроме того, сообщается, что Вашингтон возобновил переговоры с представителями хуситов в Йемене для скорейшего прекращения военных действий.
«Начиная с 16 февраля, отменяется причисление движения «Ансар Аллах», которое иногда называют хуситами, к иностранным террористическим организациям ... Это решение является признанием тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене. Мы прислушались к предупреждениям от Организации Объединенных Наций, гуманитарных групп и конгрессменов ... о том, что это причисление может иметь разрушительные последствия для доступа йеменцев к основным товарам, таким как продукты питания и топливо», - говорится в заявлении государственного департамента США по этому поводу.
Все усилия Эр-Рияда за последние пять лет в отношении Йемена пошли насмарку. Мало того, что коалиция, созданная саудитами, была вынуждена прекратить военные операции из-за их неэффективности, распространения холеры и коронавируса, а также давления ООН – так тут ещё самый близкий союзник королевства, Вашингтон, по сути, признал ее незаконной.
А между тем мир в Йемене не просматривается даже на самых дальних горизонтах. Более того, пару дней назад хуситы снова ударили по территории Саудовской Аравии. Несколько беспилотников модели Самад-2 и Самад-3, которые производятся на их подпольных заводах по иранским чертежам, ударили по международным аэропортам в городах Абха и Джидда.
Сами хуситы утверждают, что они поразили некие цели, и это остановило работу аэропортов на целых 2 часа. Официальный же Эр-Рияд по этому поводу молчит. Но вчера утром, 17 февраля, саудовскими военными был заявлен перехват хуситского беспилотника с бомбами. Имеет ли это отношение к заявлениям хуситов об ударах по международным аэропортам - неизвестно. Такая вот неразбериха.
И все это происходит параллельно с развитием наступления движения «Ансар Аллах» в центральной йеменской провинции (мухафазе) Мариб на одноименный город, являющийся центром этой мухафазы. Причем – и здесь в полной мере проявляется «туман войны» - проправительственные войска, читай – прокси саудитов, заявляют, что отбили все атаки противника. Хуситы же сообщают о продвижении вглубь вражеской территории и успешном развитии операции на этом направлении. По разным данным, в результате боёв погибли десятки человек с двух сторон.
Понятно, что взятие Мариба будет иметь стратегическое значение Его захват выбьет про-саудовские силы из северного Йемена, и позволит победившей стороне диктовать условия завершения конфликта. Парадоксально, но факт – «Ансар Аллах» и Вашингтон сейчас идут в одной упряжке, стремясь принудить Эр-Рияд к такому миру, который саудитам явно невыгоден.
При том очевидно, что вмешиваться в бои на территории Йемена Вашингтон не намерен ни в какой форме. Отчего Эр-Рияду совершенно не становится легче, поскольку и в Белом доме, и в Капитолии все идет к тому, чтобы прекратить поставки саудитам оружия.
Та же американская реакция на обстрелы хуситами территории Королевства – откровенно вялая и анемичная. Вроде как правила приличия и требуют каких-то заявлений, но составлены они должны быть так, чтобы и саудитов пристрожить, и «Ансар Аллах» от переговорного процесса не отпугнуть – а потому соответствующие комментарии клерков американского Госдепартамент наполнены водой и совершенно ни о чем…
К тому же пресс-служба Белого дома заявила, что президент телефонных звонков в Саудовскую Аравию не планирует. Не о чем, дескать, со стратегическим партнером ему разговаривать. Пока.
При этом была сделана многозначительная оговорка, больше напоминающая закинутую в окно саудовского дворца гранату. Байден намерен сделать права человека ключевым вопросом в американо-саудовских отношениях, как он и обещал во время избирательной кампании 2020 года. С учетом того, что в Саудовской Аравии ситуация с этими правамивесьма далека от американских стандартов, хотя реформы в этой сфере и идут, бин саудиты вообще оказываются на минном поле, которое им заботливо обустраивает Белый дом.
Причем, взрыватель находится в руках Вашингтона, правила поведения на этом минном поле определяются там же, на чём конкретно можно подорваться саудовскому принцу-реформатору – совершенно не ясно. Фирменный почерк Байдена и его команды, о чем мы на haqqin.az повторяем постоянно – масса неопределённостей, отсутствие четких правил, постоянная вероятность того, что казавшийся ещё вчера неизменным курс не развернется вдруг на 180 градусов, семь пятниц на неделе в политическом календаре. Так и выглядит управляемый хаос по-байденовски. И миру теперь с этим жить…