Глава МАГАТЭ едет в Иран. Будут обсуждать ядерную сделку

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 20 февраля посетит Иран, чтобы обсудить с властями страны сотрудничество по ядерной программе. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в субботу в Тегеран для проведения технических дискуссий с Организацией по атомной энергии Ирана относительно путей продолжения сотрудничества в свете новых договоренностей и развития ситуации", - говорится в сообщении.

Дипломат добавил, что новое законодательство, которое предусматривает ограничение доступа инспекторов МАГАТЭ, будет имплементировано с 23 февраля.