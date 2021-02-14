Полеты боевой авиации Азербайджана фото, видео
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, проводятся учебно-тренировочные полеты авиационных средств Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В рамках тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных пилотов, летчики боевой авиации ВВС выполняют первые практические полеты в дневное и ночное время.
В ходе учений пилоты также проводят воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.