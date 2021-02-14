Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА

Национальная команда Азербайджана, хоть и не играла с ноября, как и другие европейские сборные, но поднялась в таблице на одну позицию. Теперь наша сборная занимает 108-е место, имея в активе все те же 1180 баллов.

Подъем произошел благодаря падению сборной Зимбабве, опустившейся со 108-го на 112-е место.

В целом в февральском рейтинге мало изменений. Десятка лидеров осталась прежней. Это – Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика, Италия.

Напомним, Португалия – первый соперник сборной Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Матч состоится в Лиссабоне 24 марта. 27 марта Азербайджан сыграет в Вене с Катаром, который занимает в рейтинге 58-е место. 30 марта в Баку состоится игра с Сербией, идущей на 30-й строчке.

Еще два наших соперника по группе – Ирландия и Люксембург – занимают соответственно 42-е и 98-е места.