Интерфакс пишет, что в Мадриде и Барселоне тысячи сочувствующих Хаселю вышли на улицы - им противостояли силовики, вооруженные дубинками и щитами. Десятки человек были арестованы, в том числе по меньшей мере 14 человек в Мадриде и 29 в Барселоне.

В Испании продолжаются массовые протесты после ареста рэп-музыканта Пабло Хаселя. В ночь на четверг акции переросли в уличные беспорядки.

Аселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за сообщения в Twitter и одну из песен. Суд посчитал, что в 64 постах и песне, размещенной в YouTube, были допущены высказывания, которые прославляют терроризм, содержат клевету в адрес монархии и государственных институтов Испании. В понедельник Асель забаррикадировался в Университете Льейды вместе с около полусотней сторонников. Во вторник утром правоохранительные органы его задержали.

Митинги в поддержку Аселя прошли 17 февраля в нескольких городах Испании, агрессивные активисты поджигали мусорные баки и бросали предметы в представителей правоохранительных органов. В Мадриде в ходе беспорядков пострадали 55 человек, 35 из которых — сотрудники полиции.