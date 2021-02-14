Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики объяснила недовольство потребителей новыми счетчиками газа, установленными Производственным объединением «Азеригаз». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе объединения.

Заместитель начальника Государственной службы Мамед Аббасбейли сказал в интервью, транслировавшемся на канале АРБ, что проверки были проведены и никаких отклонений ни по одному счетчику зафиксировано не было: «У нас есть подчиненный орган - Азербайджанский институт метрологии. Институт метрологии имеет возможность проверять все измерительные приборы, в том числе перед установкой счетчики «Азеригаз» были также испытаны на этих стендах. Поэтому в этой сфере мы тоже проводим проверки».

ПО «Азеригаз» предлагает ознакомиться с видеообращением заместителя начальника госслужбы Мамеда Аббасбейли: