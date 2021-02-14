Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу, 19 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, к ночи местами пройдут осадки. Северо-западный ветер днем сменится на южный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью будет близка к нулю, в некоторых местах полуострова - до одного градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В горных и предгорных районах Азербайджана 19 февраля ожидаются осадки, выпадет снег. Местами возможен туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.