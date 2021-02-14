Тела 3577 убитых в Карабахе армянских военных прошли судмедэкспертизу

С 27 сентября 2020 года по 13 февраля 2021 года тела 3577 армянских военных прошли судебно-медицинскую экспертизу. Об этом Aysor.am сообщили в министерстве здравоохранения Армении.

В минздраве Армении отметили, что по состоянию на 13 февраля 428 образцов находятся в стадии прохождения ДНК-экспертизы.

Отмечается, что в списки погибших, публикуемые министерством обороны Армении, внесены имена 2364 человек.

Между тем, по сведениям МЧС Армении, в период с 13 ноября по 17 февраля в ходе поисковых работ в Карабахе были найдены тела 1485 армянских военных.