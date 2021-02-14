МЧС за сутки спасло семь человек
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять свои обязанности, включая защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС, соответствующими структурами министерства были проведены неотложные мероприятия по 27 случаям возникновения пожаров и семи фактам пребывания граждан в беспомощном состоянии. В результате предпринятых неотложных мер пожары были потушены, а жизни людей спасены. В общей сложности за минувшие сутки были спасены семь человек, оказавшихся в беспомощном состоянии, один получил ожоги, также было обнаружено тело одного человека.