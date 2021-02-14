Турция готова поддержать Азербайджан не только на поле боя, но и в вопросе восстановления и возрождения освобожденных от армянской оккупации земель, сказал вице-президент Турции Фуат Октай на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Президентском комплексе в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

По словам вице-президента, Турция и Азербайджан на деле докажут, что являются «одной нацией, двумя государствами». «Нам предстоит свершить сообща еще немало дел», - подчеркнул Фуат Октай.

В свою очередь, Асадов отметил, что Баку признателен Анкаре за поддержку не только в ходе войны в Карабахе, но и в вопросе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.