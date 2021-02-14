Фуат Октай: «Нам предстоит свершить сообща еще немало дел» фото; обновлено 15:43
Турция готова поддержать Азербайджан не только на поле боя, но и в вопросе восстановления и возрождения освобожденных от армянской оккупации земель, сказал вице-президент Турции Фуат Октай на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Президентском комплексе в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.
По словам вице-президента, Турция и Азербайджан на деле докажут, что являются «одной нацией, двумя государствами». «Нам предстоит свершить сообща еще немало дел», - подчеркнул Фуат Октай.
В свою очередь, Асадов отметил, что Баку признателен Анкаре за поддержку не только в ходе войны в Карабахе, но и в вопросе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.
* * * 15:12
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящегося в Анкаре с визитом премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Об этом говорится в сообщении на официальной странице президента Турции в Twitter.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/m7GX26ZcAi— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 18, 2021
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Начался визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Турцию. Об этом вице-президент Турции Фуат Октай написал в Twitter.
#Azerbaycan Başbakanı, kardeşim Sayın Ali Asadov ve beraberindeki kıymetli heyeti bugün Ankara’da ağırlıyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 18, 2021
🇹🇷🤝🇦🇿
📍Cumhurbaşkanlığı Külliyesi pic.twitter.com/I0YaPDfIvH