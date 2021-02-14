С 26 февраля наряду с Баку в городах Гянджа и Барда с участием специалистов-психологов из Турецкой Республики начнется работа по психологической реабилитации наших граждан, пострадавших физически и морально в результате войны и армянского террора. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, граждане, проживающие в этих регионах, для регистрации могут позвонить на горячую линию «112» МЧС.

Отметим, для более эффективной организации психологической реабилитации ветеранов, испытывающих психологические проблемы в связи с Отечественной войной, в том числе членов семей шехидов, людей, физически и морально пострадавших от армянского террора, по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям в нашу страну из братской Турецкой Республики прибыла группа профессиональных клинических психологов и психотерапевтов, которые уже около месяца работают в столице совместно с психологами министерства.