Георгий Гахария ушел и из «Грузинской мечты»

Георгий Гахария покинул ряды правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сказал член партии, депутат Николоз Самхарадзе, сообщают грузинские СМИ.

По его словам, Г.Гахария ушел в отставку не только с поста премьер-министра, но и из правящей партии.

Напомним, ранее в четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Он заявил об этом лично на специальном брифинге в администрации правительства. Гахария пояснил, что подает в отставку, так как не смог прийти к согласию со своей командой из-за попытки властей задержать оппозиционного лидера Нику Мелию.