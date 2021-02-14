Джавад Зариф призвал активизировать железные дороги между Ираном и Азербайджаном

Железные дороги и приграничные возможности между Ираном и Азербайджаном должны активизироваться, сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с губернатором северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммедом Рза Пурмохаммади в Тебризе. Об этом сообщает Trend.

По словам Зарифа, пользуясь возможностью в ирано-азербайджанских отношениях, надлежащие структуры и частный сектор должны прикладывать серьезные усилия. Он отметил, что МИД Ирана готов сотрудничать в этой сфере.

Глава МИД Ирана добавил, что при посещении стран региона он ознакомился с условиями на границе в Джульфе: "Потенциальные возможности, в том числе активизация железных дорог и приграничных возможностей, создадут условия для активного участия в международных коридорах и рынках региона".

В свою очередь губернатор отметил, что ввод в эксплуатацию Худаферинского приграничного терминала и начало работы железной дороги Джульфа - Нахчыван расширят экономические и торговые отношения Ирана и Азербайджана. Он добавил, что Иран готов активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.