Для поездки в Турцию больше не нужен загранпаспорт
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола №1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанного 25 февраля 2020 года в городе Баку", сообщает АзерТАдж.
В документе определен перечень документов для безопасного пересечения границы в рамках безвизовой поездки для граждан Азербайджана, путешествующих в Турцию.
Это следующие документы:
1. Дипломатический паспорт Азербайджанской Республики;
2. Служебный паспорт Азербайджанской Республики;
3. Общегражданский паспорт Азербайджанской Республики.
4. Удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики (машиночитаемые и содержащие биометрические данные в соответствии со стандартами документа №9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений);
5. Документ, удостоверяющий личность моряка Азербайджанской Республики (при наличии списка судового состава и выписки из него);
6. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта при движении в составе бригады из 9 поездов;
7. Удостоверение личности летного состава;
8. Свидетельство о возвращении, оформленное на гражданина Азербайджанской Республики (для возвращения в Азербайджанскую Республику, требуется только для временного пребывания в Турецкой Республике, транзита и выезда из нее).