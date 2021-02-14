Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:38

Славящийся своим обширными пустынями и испепеляющей жарой, американский штат Техас сейчас почти полностью покрыт льдом. Его дороги оказались непригодными для поездок. В лед вмерзли тысячи автомобилей. В обычный год температура даже зимой здесь не опускается ниже нуля. А сейчас в Техасе до минус 20. Три миллиона жителей штата уже несколько дней сидят без света. А это значит, что их дома не обогреваются и там, где нет печей или каминов, почти та же температура, что и на улице.

На одной из фотографий - полы с десятками морских черепах в одном из конференц-залов на юге штата. Морских обитателей на побережье собирают добровольцы и относят в здание, где есть тепло, иначе несчастные черепахи околеют. Что же произошло, откуда такая природная аномалия? Национальная метеорологическая служба объясняет этот феномен тем, что в страну вторглась гигантская арктическая волна, которая сформировалась на границе США и Канады. Прежде она там и оставалась, но в этом году резко пошла на юг, чему способствовало отсутствие области низкого давления и необычайно низкие температуры, которые держатся на всем севере страны уже больше месяца. Ученые объясняют это побочным следствием глобального изменения климата. От этой аномалии пострадал не только Техас, но и другие штаты - Луизиана, Кентукки, Канзас, Теннеси, Миссисипи и Оклахома, но там ситуация не такая катастрофическая, как в штате «Одинокой звезды», как называют свой штат его жители. Президент Джо Байден объявил на территории Техаса чрезвычайное положение, однако метеорологи предупреждают, что холод не намерен отступать и многие дома останутся без света еще несколько дней. Тех жителей, у которых электроснабжение восстановлено, настойчиво просят обогревать жилища по минимуму, не использовать стиральные и посудомоечные машины и не наливать полные ванны. С водой не меньшие проблемы, чем со светом, во многих местах ее поставки также парализованы. В международном аэропорту Хьюстона нехватка воды стала настолько тяжелой, что были отменены все рейсы, а техническую воду, не предназначенную для питья, пустили только в туалеты для застрявших в зале ожидания пассажиров. А во многих районах, где вода есть, она оказалась непригодной для питья, и власти потребовали, чтобы граждане непременно кипятили ее. Возникла и еще одна проблема - большое число отравившихся углекислым газом от работающих печек: южные люди оказались неготовыми к такому виду отопления.

Что же тогда, помимо причуд климата? Оказывается, главная причина – политическая. В начале кризиса губернатор Техаса Грег Эббот попытался взвалить всю вину за создавшееся положение на возобновляемые источники энергии. Он жаловался на то, что крылья ветряных мельниц замерзли, также отказались работать и солнечные батареи. Однако эксперты тут же осадили его. Солнечные или ветряные источники - лишь малая часть проблем, единодушно заявили они и в качестве примера привели Швецию и Норвегию, где ветряки и солнечные батареи прекрасно работают круглогодично. Дело в том, что Техас полностью отключен от единой национальной энергосистемы. Его нужды обеспечивает единственная компания ERCOT, которая не связана высоковольтными линиями с другими штатами. И в случае кризиса техасцам неоткуда получать помощь. А монополист полностью провалил свою миссию, оказавшись неспособным обеспечить электростанции из-за холодов природным газом. «Техас изолировался от национальной энергосистемы и теперь платит цену», - пишет Washington Post. «Вина за кризис в исключительности Техаса, а не в «зеленой энергии», - полагает агентство Bloomberg. В том, что у кризиса политическая подоплека, в стране мало кто сомневается. Техас, один из самых больших штатов страны, уже давно кичится своей самодостаточностью. В течение многих лет «Одинокая звезда» заявляет о своем желании отделиться от США и создать свою собственную республику. Разумеется, республиканскую. Бастион консерваторов, Техас на минувших президентских выборах подавляющим большинством голосов отдал победу Дональду Трампу.