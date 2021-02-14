Подготовил: Сидги Шевкет, автор haqqin.az 15:52

Роль Франции в геноциде 1994 года в Руанде снова оказалась в центре внимания. На днях стали известны новые разоблачающие подробности, позволяющие предположить, что Франция позволила группе главных виновников этой ужасающей резни избежать ответственности. Об этом сообщает панафриканское новостное агентство Africanews. Согласно информации агентства, новые документальные свидетельства из официальных французских архивов показывают, что Париж позволил преступникам бежать, игнорируя просьбы своего же посла об их аресте.

Эти подробности нашли свое отражение в опубликованной французским онлайн-изданием Mediapart переписке, к которой получил доступ Франсуа Гранер, директор по исследованиям Французского национального исследовательского центра (CNRS), который изучает официальные архивы, связанные с ролью Франции в геноциде. Из опубликованных документов следует, что французская армия, развернутая в рамках миротворческой миссии ООН, создала безопасную гуманитарную зону с целью, как считается, оградить от преследований силы, стоящие за запланированной резней. Как отмечается, 15 июля 1994 г. члены правительства Руанды, ответственные за расправу над тутси, оказались в районе, контролируемом французской армией. Согласно Mediapart, французский дипломат Янник Жерар в телеграмме от 15 июля 1994 г. из Руанды запросил инструкции от Парижа относительно "лиц, почти все из которых считаются ответственными за массовые убийства", прибывших в лагерь беженцев, находившийся под управлением французских военных в Гисеньи, на границе с Заиром. В телеграмме говорилось: "Мы открыто сообщили им, что их присутствие в этом районе нежелательно... У нас нет другого выбора ...кроме как арестовать их или немедленно поместить под домашний арест, чтобы дождаться, пока международные судебные органы вынесут решение по их делу..."

В ответ на это послание Бернар Эми, тогдашний советник министра иностранных дел Алена Жюппе и нынешний директор Главного управления внешней безопасности (DGSE), телеграфировал: "Вы можете использовать все косвенные каналы, и особенно свои контакты в Африке, чтобы передать этим должностным лицам (находящимся под контролем французской армии), что мы просим их покинуть Зону безопасной гуманитарной помощи, не раскрывая себя напрямую... Вы, в частности, заметите, что международное сообщество, и в частности Организация Объединенных Наций, очень скоро определит, как действовать в отношениях с этими так называемыми властями..." "Французские власти позволили виновным в геноциде уйти, не арестовав их, хотя ООН еще не имела возможности вынести решения по их делу. Вместо того, чтобы оставить их в распоряжении международного правосудия, им позволили свободно покинуть зону, контролируемую французской армией, прекрасно зная, что они были организаторами геноцида тутси," - объясняет ситуацию Франсуа Гранер.

Далее он поясняет, что "в то время за ситуацией в Руанде наблюдал весь мир, поэтому было совершенно неприемлемо говорить о безнаказанности виновных в совершении геноцидов. Возникшая же проблема связана с постоянной поддержкой этого режима (правительства этнических хуту - ред.) со стороны Франции. Французское правительство не виновник геноцида, но оно полагалось на союзников, чтобы сохранить там свое влияние". Расследование, начатое в отношении печально известной операции "Бирюза", которая была проведена при поддержке ООН и руководилась французской стороной, так и не дошло до суда. По обвинению выживших французские военные сознательно не помогли сотням тутси на западе страны, хотя это и было определено их мандатом. В информации также отмечается, что хотя Руанда никогда не была французской колонией, сменяющие друг друга французские правительства поддерживали с ней тесные связи после обретения этой страной независимости в 1962 году, включая обучение ее высших военных командиров.